Парламентская делегация Японии вылетела в Россию

Парламентская делегация во главе с генсеком правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи вылетела с четверг с визитом в Россию для участия в четвертом российско-японском форум «Точки соприкосновения».

Как передает агентство Киодо, в ходе визита Никаи запланировал провести встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Это станет важной возможностью провести двусторонние обмены между политическими партиями и в сфере экономики, а также поднять отношения между Японией и Россией на новый уровень», – передает РИА «Новости» заявление Никаи перед вылетом из Токио.

В этой поездке генсека сопровождают около 200 представителей региональных администраций и бизнес-кругов.

Напомним, в среду посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что поддержка Японией позиции стран G7 по делу Скрипаля наносит серьезный урон отношениям между Москвой и Токио.