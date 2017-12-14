Власти США ворвались на территорию резиденции генконсула России в Сиэтле

Представители американских властей вошли на территорию резиденции генконсула России в Сиэтле и теперь пытаются попасть в здание.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о попытках представителей властей США открыть ворота резиденции. Посольство России в Вашингтоне назвало эти действия недружественным шагом.

Накануне сотрудники покинули резиденцию генконсула в Сиэтле, диппредставительство полностью закрылось. Прекращена работа еще 2 апреля по требованию Вашингтона.

Аналогичная ситуация сложилась осенью прошлого года с генконсульством России в Сан-Франциско. Его закрыли по требованию американских властей 2 сентября, затем в здание генконсульства ворвались и обыскали его вопреки требованиям международного права.