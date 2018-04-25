США поменяли тактику авиаударов по ИГ в Сирии

ВВС США перестали полагаться на курдские формирования при ударах по боевикам «Исламского государства*», теперь они ориентируются на предварительную разведку с помощью самолетов, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, раньше американские военные пользовались поддержкой сирийских курдов, чтобы выбить боевиков из укрытий или определить их местоположение. В январе курды стали покидать восточную Сирию, чтобы помочь курдам на северо-западе страны. США были оставлены без «наиболее эффективного боевого партнера», приводит РИА «Новости» текст статьи NYT.

Газета пишет, что теперь командование американскими вооруженными силами в Сирии сменило тактику. Сейчас используются военные разведывательные самолеты, отслеживающие группы боевиков в течение нескольких дней.

Это уже позволило увеличить количество ударов по восточной Сирии на прошлой неделе – тогда США, по данным издания, нанесли 23 удара. В первую неделю апреля ВВС произвели лишь три атаки по террористам.

Отметим, что коалиция США ранее признавала свою вину в гибели сотен мирных жителей в результате авиаударов в Сирии и Ираке. В конце марта сообщалось, что коалиция признала убийство 855 мирных жителей в этих странах.