Известного индийского гуру осудили за изнасилование

Суд приговорил индийского гуру Ашарама Бапу к пожизненному сроку за изнасилование несовершеннолетней.

Приговор 77-летнему гуру был вынесен спустя пять лет после ареста. Еще два человека, причастные к преступлению, осуждены на 20 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Приговор был зачитан в тюрьме города Джодхпур, так как власти не хотели провоцировать сторонников гуру. Повышенные меры безопасности были приняты в штатах Раджастхан, Уттар-Прадеш, Харьяна и Гуджарат.

Сообщается, что Бапу основал собственную секту, проповедующую равенство всех индусов и присутствие «высшего разума» в каждом человеке, что привлекало к нему много выходцев из низких каст. Под его управлением числилось около 400 ашрамов.

Бапу был арестован в 2013 году, когда 16-летняя девушка обвинила его в изнасиловании. Он заявил, что таким образом изгонял из нее злых духов.

Напомним, в августе 2017 года глава религиозной общины «Дера сача сауда» Гурмит Рам Рахим Сингх был признан виновным в изнасиловании двух последовательниц. Власти приняли повышенные меры безопасности. Тем не менее после оглашения приговора сторонники осужденного устроили беспорядки.