Названы страны ЕС с самым большим госдолгом

Статистическая служба Европейского союза представила данные по странам – членам ЕС с самым большим государственным долгом.

Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%), передает RT со ссылкой на документы Евростата.

При этом наилучшие показатели зафиксированы у Эстонии (9%), Люксембурга (23%), Болгарии (25,4%), Чехии (34,6%) и Румынии (35%).

По данным на четвертый квартал 2017 года, средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце года составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году этот показатель был на уровне 83,3%.