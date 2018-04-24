Названа средняя зарплата учителей в Москве

В Москве средняя зарплата учителей в первом квартале 2018 года составила почти 90 тыс. рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

Калина заявил на круглом столе в одной из столичных школ, что «нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. рублей».

Средняя же зарплата составляет «89 тыс. с копейками», передает РИА «Новости».

При этом у тех учителей, чьи ученики достигают выдающихся результатов, зарплаты варьируются в районе 110-120 тыс. рублей.

В свою очередь секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев в кулуарах форума «Сообщество» в Уфе заявил о необходимости устранения неравенства в региональных доходах учителей, передает ТАСС.

«Единая страна, нечто целое, но возникает вопрос, почему пенсии примерно одинаковые по стране, а зарплаты учителей отличаются в разы? (...) Чем учителя хуже других? Надо стремиться все-таки, чтобы жизнь в регионах страны была более или менее одинаковой, поднимать региональный уровень жизни», – сказал он.

По итогам форума ОП планирует собрать все предложения, которые после войдут в ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества России и будут направлены президенту Владимиру Путину.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил повышение зарплат бюджетников.