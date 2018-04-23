Ким Кардашьян заявила об «историческом дне» для Армении

Американская модель армянского происхождения Ким Кардашьян поддержала участников акции протеста в Ереване, добившихся отставки премьера Армении Сержа Саргсяна.

«Так здорово видеть, как армяне объединяются ради мирных протестов, чтоб изменить ситуацию. Это исторический день для Армении. Я публикую это фото из Армении, потому что эта женщина покорила меня, для меня она представляет сердца многих сильных армян», – написала Кардашьян в Instagram.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Апр 2018 в 2:15 PDT

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.