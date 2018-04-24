Пушков ответил Климкину по поводу возвращения украинцев из России

Планы главы МИД Украины Павла Климкина вернуть украинцев, работающих в России, обречены на провал, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков написал в Twitter, что планы Климкина являются утопией и обречены на провал, так как киевским властям будет нечем кормить вернувшихся украинцев.

«Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России – и сразу на майдан», – отметил сенатор.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на территории России в данный момент проживает около 3 млн украинских мигрантов, и эту ситуацию нужно менять.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявление главы МИД Украины.