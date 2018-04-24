ВЦИОМ выяснил отношение россиян к блокировке Telegram

Большинство российских интернет-пользователей (64%) считают неважным сохранение доступа к мессенджеру Telegram, говорится в материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в Cеть с той или иной периодичностью выходят 78% россиян. При этом о решении суда по блокировке Telegram на территории России слышали 65% пользователей Сети.

«Для 64% опрошенных «интернетчиков» не важен вопрос доступности Telegram в России (в том числе 43% - «совершенно не важно»). Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24%» – передает РИА «Новости» результаты опроса ВЦИОМ.



«Среди распространенных на сегодняшний день в нашей стране мессенджеров Telegram занимает одно из последних мест: только 12% интернет-пользователей (в сеть заходят 78% по выборке в целом) сообщили, что обмениваются сообщениями с помощью этого приложения», - говорится в материалах опроса.



Вопрос задавался в ходе опроса 13-14 апреля: социологи попросили респондентов ответить, пользуются или не пользуются они тем или иным мессенджером из предложенного перечня.



По данным ВЦИОМ, 59% респондентов заявили, что пользуются мессенджером WhatsApp , 45% используют и 41% заявили, что общаются при помощи Skype. За ними следуют Google Hangouts (17%), мессенджер Facebook (15%) и Telegram (12%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в апреле 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.