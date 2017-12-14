Шойгу дал оценку «химатаке» в сирийской Думе

«Химатака» в сирийском городе Дума носила явно постановочный характер, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в Пекине на встрече министров обороны стран ШОС.

Он заявил, что нельзя позволить террористам получить доступ к оружию массового поражения. Как отметил министр, «зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте», передает РИА «Новости».

Шойгу подчеркнул, что США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии «в нарушение всех международных норм», не дождавшись результатов расследования.