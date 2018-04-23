Президент Армении принял отставку кабмина

Армянский президент Армен Саркисян принял отставку правительства, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения», – передает РИА «Новости» текст указа.

Напомним, на фоне акций протеста в Ереване Серж Саргсян подал в отставку с поста премьера. Врио премьера был назначен вице-премьер Карен Карапетян.

Протесты против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. В воскресенье сорвались его переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном. В понедельник к акции протеста присоединились военные.