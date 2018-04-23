Россия и Ангола договорились о создании спутника Angosat-2

В РКК «Энергия» заявили, что Россия и Ангола договорились о начале работ по созданию спутника Angosat-2 взамен потерянного Angosat-1.

«Стороны обсудили условия дополнительного соглашения к действующему контракту, которое было подписано сторонами 23 апреля, и договорились о начале работ по созданию космического аппарата Angosat-2 – модернизированной версии спутника Angosat-1», – сообщили в пресс-службе РКК «Энергия», передает ТАСС.

Соглашение позволяет начать работу по Angosat-2 уже завтра, отметил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша.

Также в РКК «Энергия» заявили, что Россия предоставит Анголе частоты в C- и KU-диапазонах для связи, пока идет создание спутника Angosat-2.

Ранее в понедельник стало известно, что Россия и Ангола договорились о производстве нового спутника взамен потерянного Angosat-1.

Запуск Angosat-1 на ракете «Зенит» состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 млн долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. Спутник неконтролируемо дрейфует по орбите. Официально потеря аппарата не признается ни российскими, ни ангольскими специалистами.