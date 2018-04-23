Из тюрьмы в Бамако сбежали 25 заключенных

Не менее 25 заключенных бежали из тюрьмы в Бамако, столицы Мали, среди беглецов есть осужденные за причастность к терроризму.

«25 заключенных бежали из тюрьмы Уелесебугу на юге столицы Мали Бамако, два охранника пострадали с тяжелыми ранениями», – сообщил источник в силах безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, среди беглецов есть обвиненные в причастности к терроризму.