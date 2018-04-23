Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Трампа по иранской ядерной сделке

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по иранской ядерной сделке пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По линии президента, насколько мне известно, пока нет. Каких-то контактов не планируется», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также он подчеркнул, что все стороны должны выполнять условия ядерной сделки по Ирану. «Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия будет блокировать попытки саботировать иранскую сделку.

Говоря о ситуации в КНДР, Песков заявил, что Москва позитивно расценивает заявления Пхеньяна о прекращении испытаний ядерного оружия. «Мы весьма позитивно воспринимаем подобные решения. Решения, которые напрямую ведут к снижению напряженности на полуострове. И, конечно, мы приветствуем любые шаги, которые приближают нас к денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Песков.

В воскресенье французский президент Эммануэль Макрон заявил, что сделка с Тегераном по атому не является идеальной, однако сейчас альтернатив ей не существует.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.