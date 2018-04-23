Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Трампа по иранской ядерной сделке

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...

Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
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Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Трампа по иранской ядерной сделке

          23 апреля 2018, 13:21

          Текст: Алина Назарова

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          Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по иранской ядерной сделке пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «По линии президента, насколько мне известно, пока нет. Каких-то контактов не планируется», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

          Также он подчеркнул, что все стороны должны выполнять условия ядерной сделки по Ирану. «Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия будет блокировать попытки саботировать иранскую сделку.

          Говоря о ситуации в КНДР, Песков заявил, что Москва позитивно расценивает заявления Пхеньяна о прекращении испытаний ядерного оружия. «Мы весьма позитивно воспринимаем подобные решения. Решения, которые напрямую ведут к снижению напряженности на полуострове. И, конечно, мы приветствуем любые шаги, которые приближают нас к денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Песков.

          В воскресенье французский президент Эммануэль Макрон заявил, что сделка с Тегераном по атому не является идеальной, однако сейчас альтернатив ей не существует.

          Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 


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