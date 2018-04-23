Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в Великобританию»

Уставной орган ПАСЕ – Бюро отказалось поддерживать инициативу британского парламентария обсудить так называемое «вмешательство России в Великобританию», сообщили в аппарате Ассамблеи по итогам заседания.

Накануне сессии представитель британской делегации предложил обсудить «соблюдение странами-членами международных договорённостей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию», а также в контексте ситуации в Сирии.

Отвечая по итогам заседания бюро на вопрос о судьбе этого предложения, собеседник агентства заявил, что «(оно) было отвергнуто», передает РИА «Новости».

Тем временем заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Илья Субботин заявил, что отношения России и Совета Европы переживают один из самых трудных моментов за последние 20 лет.