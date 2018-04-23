МИД: Отношения России и Совета Европы переживают самый трудный период за 20 лет

Отношения России и Совета Европы переживают один из самых трудных моментов за последние 20 лет, заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Илья Субботин.

«Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон – и в России и со стороны Совета Европы – сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся», – приводит его слова РИА «Новости».

«Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации», – добавил он.

По словам Субботина, МИД и руководство Совета Европы «делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть». Центром этих проблем дипломат назвал Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом Субботин сказал, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы «Реализация международных и конституционных гарантии? прав человека в российском праве и правоприменительной практике».

Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». После этого ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год.