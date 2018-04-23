Иран запретил биткоины

Центральный банк Ирана ввел запрет для банков на использование биткоина и другой цифровой валюты.

«Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», – передает РИА «Новости» заявление ЦБ Ирана.

Соответствующее решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение опубликовали накануне вечером в связи с тем, что криптовалюта может быть использована для «отмывания денег и финансового обеспечения терроризма».

В марте в Госдуму внесли законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России.