Ким Чен Ын разрешил США проинспектировать ядерный полигон КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США, сообщило агентство Bloomberg.

«Ким Чен Ын в ходе недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон», – отмечает агентство, передает ТАСС.

По его данным, лидер КНДР в ходе беседы с Помпео также отметил, что у Пхеньяна «нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность» Севера.

США «рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов» КНДР после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.

В субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны.

В воскресенье председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию мирового сообщества на решение северокорейского лидера Ким Чен Ына.