Россиянка объявила голодовку в тюрьме США

Гражданка России Виктория Насырова, которая находится в тюрьме в Нью-Йорке, объявила голодовку, сообщают СМИ.

Насырова жалуется, что в тюрьме с ней «плохого обращаются». Россиянка заявила, что голодовка продолжается с четверга. По словам Насыровой, она только пьет воду.

«Единственное, что помогает мне держаться – это мысль о мести всем тем, кто причинил мне зло», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Как заявил ее адвокат, Насырова собирается подать в суд. Насырова заявила, что, когда ее избивали сокамерницы, одна из надзирательниц тюрьмы не предприняла никаких действий.

Напомним, Насырову задержали в Нью-Йорке весной 2017 года. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство и воровстве. Она заявила о жестоком избиении со стороны сокамерниц.