Россия собралась проинспектировать военную деятельность Британии

Российские инспекторы в рамках Венского документа проведут проверку района Великобритании на предмет военной деятельности, сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция будет проведена в период с 23 по 26 апреля для установления «масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», сообщил Рыжков.

Россия намерена проверить территорию примерно в 16 тыс. кв. км, передает РИА «Новости».

Инспекторы проверят учебные районы и полигоны, получат необходимую информацию о военной деятельности, формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании.

Кроме того, Лондон предоставит информацию о британских учениях «Совместный воин 18/1», которые проводятся с 21 апреля по 4 мая.

Напомним, отношения России и Великобритании обострились в связи с безосновательными попытками Лондона возложить на Москву ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери.