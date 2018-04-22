Иран назвал американскую политику в Сирии близорукой

Политика Соединенных Штатов в Сирии в последние месяцы была близорука и усилила межэтнические трения в стране, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS.

«Политика США в Сирии, особенно последние несколько месяцев, была близорука, она еще больше усилила этнические трения в Сирии, привела к региональным реакциям, которые опасны», – приводит его слова РИА «Новости».

Он призвал к проведению международного расследования якобы имевшего место в сирийской Думе применения химического оружия.

«Кто применил химическое оружие? Как его применили, если применили? И потом должна быть международная реакция… не односторонняя акция стран, взявших закон в свои руки», – подчеркнул он.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе для сбора образцов.