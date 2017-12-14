Эксперты ОЗХО посетили одно из мест «химатаки» в сирийской Думе

Специалисты Организации по запрещению химического оружия в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе для сбора образцов.

«Группа в составе миссии по выяснению фактов ОЗХО сегодня посетила одно из мест в Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля. ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможность повторного посещения Думы», – говорится в заявлении ОЗХО, передает РИА «Новости».

В организации также сообщили, что будут рассмотрены новые шаги по расследованию инцидента в Думе. ОЗХО не исключила возможность нового посещения города для сбора проб.

Работающие в Сирии эксперты ОЗХО пытаются ограничить связанные с якобы имевшей место «химатакой» места посещения и круг опрашиваемых лиц, это вызывает озабоченность, заявил МИД России в пятницу.

Террористы мешали доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. При этом Париж заявил, что это Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе к месту якобы имевшей место «химатаки». Москва, между тем, вела переговорыс боевиками с целью обеспечения специалистам ОЗХО доступа в Думу.