В самолете Air India из-за турбулентности треснуло стекло иллюминатора

Самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом Амритсар – Нью-Дели, попал в зону турбулентности, в результате чего пострадали три пассажира, пишет India Today.

Инцидент произошел в четверг в 14.50 (12.20 мск), но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, передает РИА «Новости».

После попадания самолета в зону турбулентности треснуло стекло иллюминатора. Пассажиры пострадали, когда с полок начал падать багаж. Одна пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута.

Сообщается, что самолет находился в зоне турбулентности 10-12 минут.

Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование.