В США назвали вредной враждебность по отношению к России

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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

Если машина откажет прямо над Кремлем, летчик обязан постараться спланировать на Москву-рекуФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города? Подробности...
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Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Ким Чен Ын знает толк в «ядерной» дипломатииФото: KCNA/Reuters
Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          В США назвали вредной враждебность по отношению к России

          22 апреля 2018, 09:52

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Враждебная риторика в отношении Москвы не способствует улучшению отношений между странами и мешает США в достижении их собственных интересов, пишет Foreign Affairs.

          Журнал отмечает, что для эпохи Дональда Трампа характерна ситуация, когда представители обеих партий изображают Россию как «страшную угрозу» для Соединенных Штатов. Эта враждебность заставила даже Трампа принять ряд антироссийских мер – «от бессмысленных санкций до бряцания оружием», передает RT текст статьи издания.

          Но такая политика не меняет поведение России, а только усугубляет ситуацию, подчеркивает автор статьи Эмма Эшфорд. Возможна и более эффективная политика в отношении России, считает она, призывая признать непростые реалии американо-российских отношений и сделать акцент на сдерживании и на возобновлении сотрудничества.

          «К сожалению, этого достичь невозможно до тех пор, пока Соединенные Штаты реагируют на действия России рефлексивной враждебностью и конфронтацией» – пишет Эшфорд.

          Автор отмечает, что враждебность многих американцев связана с вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, однако она признает, что масштабы «вмешательства» неясны, а воздействие – «сомнительно». Однако риторика враждебности со стороны американских политиков сохраняется и способствует сохранению высокого уровня напряженности, констатирует она. В том числе она указывает на программные документы Белого дома и действия в Сирии, которые тоже демонстрируют воинственную позицию по отношению к России.

          Эшфорд считает действия России в Крыму и на Украине «агрессивными», но признает обоснованной разработку Москвой нового ядерного оружия в ответ на решение США выйти из договора ПРО.

          Между тем, в интересах США избежать бессмысленного конфликта с Россией из-за государств, которые «не столь важны для национальной безопасности США», – в том числе это касается Сирии и Украины, считает она.

          По ее мнению, нужно обращать внимание на взаимодействие с Россией по таким глобальным вопросам, как нераспространение ядерного оружия или отношения с Ираном и Северной Кореей. Для этого, считает она, нужно «отказаться от конфронтационной риторики и политики», а также определить с Россией «красные линии», в том числе «невмешательство в американские выборы» или другие нарушения суверенитета США, военные действия против союзника США по НАТО.

          Крах отношений мешает России и США при урегулировании кризисов и совместном решении вопросов, представляющих взаимный интерес, отмечает Эшфорд.

          Отметим, что Вашингтон в последнее время только наращивает враждебность своих высказываний в отношении России. Так, в пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США расширяют список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» для улучшения отношений.


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