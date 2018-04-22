В США назвали вредной враждебность по отношению к России

Враждебная риторика в отношении Москвы не способствует улучшению отношений между странами и мешает США в достижении их собственных интересов, пишет Foreign Affairs.

Журнал отмечает, что для эпохи Дональда Трампа характерна ситуация, когда представители обеих партий изображают Россию как «страшную угрозу» для Соединенных Штатов. Эта враждебность заставила даже Трампа принять ряд антироссийских мер – «от бессмысленных санкций до бряцания оружием», передает RT текст статьи издания.

Но такая политика не меняет поведение России, а только усугубляет ситуацию, подчеркивает автор статьи Эмма Эшфорд. Возможна и более эффективная политика в отношении России, считает она, призывая признать непростые реалии американо-российских отношений и сделать акцент на сдерживании и на возобновлении сотрудничества.

«К сожалению, этого достичь невозможно до тех пор, пока Соединенные Штаты реагируют на действия России рефлексивной враждебностью и конфронтацией» – пишет Эшфорд.

Автор отмечает, что враждебность многих американцев связана с вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, однако она признает, что масштабы «вмешательства» неясны, а воздействие – «сомнительно». Однако риторика враждебности со стороны американских политиков сохраняется и способствует сохранению высокого уровня напряженности, констатирует она. В том числе она указывает на программные документы Белого дома и действия в Сирии, которые тоже демонстрируют воинственную позицию по отношению к России.

Эшфорд считает действия России в Крыму и на Украине «агрессивными», но признает обоснованной разработку Москвой нового ядерного оружия в ответ на решение США выйти из договора ПРО.

Между тем, в интересах США избежать бессмысленного конфликта с Россией из-за государств, которые «не столь важны для национальной безопасности США», – в том числе это касается Сирии и Украины, считает она.

По ее мнению, нужно обращать внимание на взаимодействие с Россией по таким глобальным вопросам, как нераспространение ядерного оружия или отношения с Ираном и Северной Кореей. Для этого, считает она, нужно «отказаться от конфронтационной риторики и политики», а также определить с Россией «красные линии», в том числе «невмешательство в американские выборы» или другие нарушения суверенитета США, военные действия против союзника США по НАТО.

Крах отношений мешает России и США при урегулировании кризисов и совместном решении вопросов, представляющих взаимный интерес, отмечает Эшфорд.

Отметим, что Вашингтон в последнее время только наращивает враждебность своих высказываний в отношении России. Так, в пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США расширяют список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» для улучшения отношений.