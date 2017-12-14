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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          США расширили список «российского покаяния»

          Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с США   20 апреля 2018, 14:20
          Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России.

          В деградировавшем российско-американском диалоге возникают все новые и новые условия. Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым в четверг рассказал, что нужно для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

          Болтон «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения». «Но Россия должна ответить на обвинения в том, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и отравила бывшего российского шпиона в Британии», – указал он. Также советник отметил обеспокоенность США ситуацией на Украине, где, по его словам, Россия поддерживает сепаратистов, а также в Сирии, где в результате военной поддержки Москвы баланс сдвинулся в сторону правительства Башара Асада.

          Вообще, это стандартная позиция Вашингтона всех последних лет: если Москва хочет улучшения отношений, то она должна... И далее следует целый список «грехов», в которых следует покаяться России, а также «вредных привычек», от которых нужно отказаться.

          Во-первых, США считают, что Россия должна признаться в «агрессии» против Украины и «аннексии» Крыма, а затем, соответственно, эту агрессию прекратить, а полуостров вернуть. Во-вторых, Москва должна покаяться за поддержку «животного Асада», как выразился Трамп, в борьбе с так называемой сирийской оппозицией, а также якобы за угнетение и уничтожение граждан САР. Естественно, это тоже следует немедленно прекратить.

          В-третьих, Вашингтон ждет от Кремля повинной о совершении кибератак против США и вмешательстве в американские выборы президента (а заодно и об остальных кибератаках и вмешательствах в голосования вообще по всему миру). Кроме того, есть множество чуть более мелких условностей: признаться в агрессии против Грузии в 2008 году, прекратить поддерживать Иран и КНДР, нарушать гражданские права и свободы внутри, а также покончить с другими приписываемыми России мифическими грехами.

          И вот теперь к этому списку официально было добавлено отравление британского шпиона Сергея Скрипаля. Да, и в этом Россия должна признаться и раскаяться, если она хочет дружить с Америкой. И совершенно неважно, что никаких реальных доказательств того, что Москва может быть к этому причастна, так никто и не представил.

          Заявление Болтона – «типичный трюк русофобов», заявил газете ВЗГЛЯД профессор права Высшей школы экономики американист Александр Домрин. «В этом случае задают вопрос: «Россия виновата во всем?» И отвечают: «Стопроцентно Россия виновата во всем». А дальше нужен просто какой-то крючок, загогулина, чтобы ее использовать и лишний раз подтвердить: Россия виновата во всем», – рассказал собеседник.

          «Не было бы Скрипалей, придумали бы что-нибудь еще»,

          – добавил Домрин. Этот список может расти сколько угодно, считает эксперт, потому что он нацелен не на создание условий для улучшения отношений, а наоборот, для конфронтации, сдерживания России. В США есть «очень серьезные силы», которые хотят прямого столкновения с Россией в каком-либо регионе, например, в Сирии, отметил он.

          «России признаваться не в чем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Никита Куркин. Дело Скрипалей «шито белыми нитками», подчеркнул он. Так что Болтон просто придумывает новое препятствие нормализации диалога. По мнению собеседника, о стремлении наладить отношения говорить не приходится.

          Об этом свидетельствует и озвученное в пятницу одним из сенаторов-республиканцев Кори Гарднером предложение включить Россию в список стран – спонсоров терроризма, так как, по его мнению, она якобы оказывала в Сирии поддержку ИГИЛ*. Эту идею он намерен оформить в виде законопроекта. Шансы принятия подобного закона, конечно, вряд ли велики, однако это как нельзя лучше говорит о том, что настрой американских элит направлен совсем не на улучшение отношений с Москвой.

          Куркин напомнил о внутриполитической ситуации в США, постоянных обвинениях Трампа в том, что он «пришел на руках и погонах российских спецслужб», что также не способствует изменению курса в сторону нормализации диалога с РФ. По его мнению, в связи с этими нападками Трамп «выбрал тактику демонстрировать силу и непримиримость, и он будет их демонстрировать».

          Домрин также отметил внутриполитический подтекст. «Те, кто борются против России, одновременно борются против Трампа», – указал Домрин. Однако сам Трамп, по его мнению, «остается единственной надеждой на движение в сторону нормализации между Россией и США. Главное, чтобы не произошло катастрофического ухудшения – войны между нашими странами в каком-то другом регионе», – резюмировал эксперт.

          Таким образом, абсолютно не удивительно, что список американских требований, которые должна выполнить Россия, продолжает расти. И совершенно логично, что новые условия звучат из уст такого политика, как Болтон. Напомним, бывший постпред США при ООН Джон Болтон на посту советника президента по национальной безопасности пришел на смену Герберту Макмастеру, которого Трамп недавно отправил в отставку.

          Болтон известен своими «суперъястребиными» взглядами и антироссийской позицией. Он призывал сделать санкции против России «всеобъемлющими, исчерпывающими и быстрыми – так, чтобы жертва санкций не успела предпринять ответные действия», предлагал выдавить ее из Сирии и вообще воспринимает Москву исключительно как агрессора и противника.

          «Назначение мистера Болтона – это приглашение к войне. Возможно, ядерной войне», – написал в Twitter Ричард Пэйнтер, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего. Джон Болтон – «из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон», цитирует Financial Times слова ныне покойного сенатора-«ястреба» Джесси Хелмса.

          Болтон выступает в роли «честного ястреба», он «всю жизнь таким был», заметил Куркин. Так что список подобных условий для покаяния будет расти. «Фантазия у него хорошая», – резюмировал политолог.

          Болтон – «человек умный, хитрый, и это самое печальное. Он совершенно откровенно развязывает третью мировую войну», – указал Домрин. Между тем сам Болтон в молодости «косил» от военной службы, в отличие от его предшественника Макмастера, который воевал и знает, что такое убивать других и видеть, как твоих ребят убивают, добавил собеседник.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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