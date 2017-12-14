Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются?

В Подмосковье проходит проверка сообщений о разбойном нападении на дом генерального директора ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова. Согласно предварительной информации, в дом ключевого специалиста по разработке российского ракетного оружия (в том числе и того, что было презентовано президентом в ходе послания Федеральному собранию) проникли трое неизвестных в масках. Они ранили хозяина, подвергли его пыткам и похитили ценностей на крупную сумму.

Первые детали нападения на Обносова и его семью появились на двух Telegram-каналах, то есть на информационной помойке. Уже позднее информацию об этом озвучили неназванные источники РИА «Новости» и «Интерфакса». Но в КТРВ до сих пор отказываются как-то комментировать происшедшее, говоря, что генеральный директор «находится на рабочем месте». Их можно понять – у них подписка о неразглашении и «первый отдел».

Посчитаем, что авторитета уважаемых информационных агентств достаточно и событие действительно имело место.

На прошедших выходных Борис Обносов вместе с супругой находились в своем доме на улице Колхозная Площадь (это улица в пять–семь домов, но исторически называется «площадью») на восточной окраине Болшево – части подмосковного «города ученых» Королева. В пристройке на участке также находился некий «помощник по дому», который проживал там на постоянной основе. Трое злоумышленников проникли на территорию участка, связали «помощника по дому», забрали у него топор. Затем проникли в дом, ударили Обносова обухом топора, связали его и супругу, потребовали выдать ценности и деньги. Супруга поступила разумно и рассказала налетчикам, где именно находятся ценности. С ними нападавшие и ушли.

Все это выглядит как типичный «дачный» разбой. Дом вроде бы был оборудован некоей «тревожной кнопкой», но никто из пострадавших воспользоваться ею не успел. Похищенное оценено в 7 млн 400 тыс. рублей, но и это не главное.

Главное в том, кто такой Борис Обносов.

Золотой мозг национальной безопасности

Обносову 65 лет, он доктор технических наук, математик и инженер-механик по летательным аппаратам, действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук и Российской академии космонавтики имени Циолковского. КТРВ возглавляет с 2003 года, параллельно являясь деканом профильной кафедры (крылатые ракеты) МАИ. Генеральный конструктор авиационных средств поражения.

Директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Примечательно, что в 1990-х годах Обносов служил первым секретарем представительства РФ при ООН, затем – в Департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД, а в науку вернулся после избрания президентом Владимира Путина. Именно тогда в РФ активизировались разработки новых тактических ракетных систем и гиперзвукового оружия. А на основе НИЦ «Звезда-Стрела» в Королеве (наследник советского Министерства авиационной промышленности) был организован холдинг «КТРВ», на который замкнулись все перспективные разработки в этой области.

Результатом работы холдинга под руководством Обносова стали практически все новые образцы тактического ракетного оружия, которые прекрасно проявили себя в Сирии. Сейчас Борис Обносов лично отвечает за разработки гиперзвукового оружия. То есть Борис Обносов сейчас – один из главных носителей главных военно-технических секретов всея Руси и основной руководитель разработки нового «оружия сдерживания» и перспективных технологий гиперзвука. А из охраны у него были только «помощник по дому» неизвестного возраста и функционала и непонятная «тревожная кнопка».

Если следователи будут действовать по инструкциям, получится примерно следующее. Записи камер слежения по всему Болшево, если таковые есть, проверят. В разряд подозреваемых перейдут «помощник по дому», члены семьи «помощника по дому», знакомые членов семьи «помощника по дому», члены семьи Обносова, включая отдаленных родственников, знакомые членов семьи, знакомые знакомых членов семьи, бывшие сотрудники службы безопасности КТРВ, жители соседнего многоквартирного дома, члены семей жителей соседнего дома – и так далее, дел невпроворот.

Для всего этого потребуется огромная объединенная следственная группа, в работу которой по законам жанра вторгнется ФСБ со своими представлениями о том, как все нужно делать, и с неизбежным конфликтом интересов и полномочий. При этом одной из наиболее перспективных версий будет именно разбой, то есть лучшая часть следственной группы будет искать группу отморозков, позарившихся на внешне богатый дом.

Но что бы было, если бы Бориса Обносова похитили? Причем не с целью выкупа, а для получения информации? Подчеркнем – сверхсекретной информации государственной важности.

Как это делают у персов

С формальной точки зрения Обносов не является чиновником класса А или Б, которым положена государственная охрана. Он – генеральный конструктор, научный администратор, и охранять его, по нынешним нормативным актам, должна служба безопасности КТРВ, которая почти наверняка действует в рамках существующих инструкций. То есть на территорию КТРВ на улице Ильича и муха не залетит, а вот физическую безопасность секретоносителей в период их частной жизни не обеспечивает никто. Это устоявшаяся практика еще с советских времен, но тогда руководителей ВПК уровня Обносова просто изолировали от общества в «золотой клетке», даже их имен никто не знал. Но современного генконструктора нельзя насильно переселить из личного дома на государственную дачу с автоматчиками по периметру и организованно вывозить его семью на отдых не дальше Сочи. Однако со сложившейся ситуацией нужно что-то делать.

Россия не Иран, в котором неустановленные лица несколько лет подряд физически уничтожали местных специалистов по ракетному оружию и физиков-ядерщиков. Отец-основатель Иранского ядерного общества Маджид Шахрияри был убит с помощью магнитной бомбы. Физик-ядерщик Масуд Али Мухаммади взорван начиненным взрывчаткой автомобилем. Замдиректора ядерного центра в Натанзе химик Мустафа Ахмади-Рошан расстрелян мотоциклистом на глазах у семьи. С мотоцикла был убит и ведущий физик-ядерщик Дариуш Резаи-Нежад. А в результате «взрыва на складе» разом погибли 17 человек, в том числе руководитель всей иранской ракетной программы генерал Хасан Могаддам. Этот список далеко не полон.

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Иранское министерство безопасности и разведки в итоге выявило две группы, которые взяли на себя ответственность за некоторые из этих террористических актов, и обвинило Израиль в организации убийств, а Азербайджан – в пособничестве. «Неизвестные солдаты имама эпохи» (так, по-восточному витиевато, в Иране принято именовать сотрудников разведки и контрразведки) выявили разветвленную сеть агентуры. Но главное – проницаемость Ирана для подобных операций стала очевидной. В итоге ключевых ученых и организаторов от науки лет пять назад перевели в режим особой охраны, после чего убийства на территории Ирана прекратились.

Однако есть мнение, что Моссад не мог и не хотел организовывать все это в одиночку. Хотя бы потому, что не стал бы передавать в руки набранных членов террористической группы наработанные техники связи, финансирования, слежения и подготовки. Израильтяне вообще не доверяют такие вещи тем, кто не израильтянин. А в Моссаде даже к евреям диаспоры, «добровольным помощникам», относятся как к агентуре второго сорта, что уж говорить о каких-то персах, половина из которых женщины (их использовали для соблазнения).

В общем, в Моссаде не стали бы рисковать каналами в Иране. А вот чужими каналами, например американскими, воспользоваться не грех.

Американский заговор против российской науки

В президенты США от республиканцев уже дважды пытался баллотироваться крайний консерватор Рик Санторум. Однажды во время дебатов он сказал буквально следующее: «У Ирана не должно появиться ядерное оружие. И мы пойдем на все, чтобы этого не произошло. Я надеюсь... Мы тут говорили о тайных операциях (американских спецслужб – прим. ВЗГЛЯД). Уже находили трупы ученых-ядерщиков в России и Иране. Были компьютерные вирусы, были проблемы на (ядерных) объектах. Я надеюсь, что США были вовлечены. Я надеюсь, что в ходе тайных операций мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы ядерная программа Ирана не продвигалась вперед».

Можно усомниться в осведомленности Рика Санторума – все-таки он не политик первой линии. В конце концов, он мог просто ошибиться, говоря о найденных в России трупах. Но мог и сболтнуть лишнего ради внешнего лоска на дебатах.

По СМИ уже лет десять гуляют конспирологические теории, связанные с чередой загадочных смертей, бытовых убийств и таинственных заболеваний российских ученых – ракетчиков, ядерщиков, компьютерщиков, математиков и биохимиков. В подавляющем большинстве это ничем не связанные между собой случаи, но, будучи помещенными в один ряд, они создают любопытное впечатление.

Например, с 2003 года муссируется таинственный случай с физиком-ядерщиком с горно-химического комбината в Железногорске (бывший Красноярск-26) Сергеем Подойницыным. Он трудился замначальника Центральной лаборатории ГХК и вместе с Сергеем Бахваловым занимался утилизацией и переработкой оружейного плутония. Бахвалов и Подойницын тесно сотрудничали с американскими лабораториями.

Одновременно Бахвалов получил контракт на переработку ядерного топлива с подлодки «Курск». Его обезображенный труп был найден в 2002 году на окраине Красноярска.

Подойницын же в 2003-м сел в такси у проходной ГХК и пропал. Его искали даже с помощью армии – на дорогах вокруг Железногорска и Красноярска появились патрули. Через полтора года физик нашелся сам, но с частичной потерей памяти и в тяжелом психическом состоянии – был опрятно одет, но подобен ребенку. Это обстоятельство дало основание для множества теорий, включающих «технологии «промывки мозгов» и промышленный шпионаж со стороны американских компаний, заинтересованных в прорывной технологии остекленения плутония.

Конспирологией обросла и авиакатастрофа Ту-134 в июне 2011 года в Карелии, когда разом погибли пятеро ведущих российских ученых атомной промышленности: генеральный конструктор ОКБ «Гидропресс» Сергей Рыжов, его заместитель Геннадий Банюк, главный конструктор Николай Трунов, начальник управления ОАО «Атомэнергомаш» Валерий Лялин и главный технолог ОКБ машиностроения им. И. И. Африкантова Андрей Трофимов. В крушении не было ничего сверхъестественного. Экипаж в сложных метеоусловиях по собственной инициативе не стал уходить на второй круг при заходе на посадку, и «при отсутствии визуального контакта с огнями приближения и наземными ориентирами» самолет задел лес.

Остальные «таинственные случаи» – сплошь и рядом бытовуха от разбоя в подъезде дома до убийства с целью получения жилплощади. При некотором желании их можно выстроить в систему заговора против российских ученых, но на это способен лишь особо пытливый ум, которому лучше попить успокоительных для профилактики.

В реальности же стоит сосредоточиться на сильно устаревшей системе охраны секретоносителей.

Нужно что-то делать

Никто не предлагает вновь перевести ведущих ученых на положение крепостных, но сама обстановка обязывает изменить отношение к вопросам внутренней безопасности. Дело не только в физической охране, но и в качестве служб безопасности госкорпораций, работающих в области ВПК, если уж закон не позволяет перевести генеральных конструкторов и гендиректоров в категорию госчиновников, которым полагается внимание ФСО.

В конце концов, есть ведь foolproof – «защита от дурака», элементарные принципы начальной безопасности, которые должны были обезопасить дом Обносова от местного хулиганья (если это было именно хулиганье). Иначе любой бомж, пожелавший переночевать на теплой даче, может оказаться счастливым владельцем какой-нибудь сверхсекретной флешки. Это уже не только сценарий для сериального эпизода, но и опасная реальность в условиях новой холодной войны и военно-промышленного шпионажа.