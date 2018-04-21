Кенгуру забили камнями ради забавы в китайском зоопарке

В китайском зоопарке самка кенгуру погибла после того, как посетители закидали ее камнями.

Посетители зоопарка бросали в кенгуру камни, чтобы посмотреть на прыжки, передает 360.tv со ссылкой на South China Morning Post.

Самец кенгуру получил легкие травмы, а самка умерла от ушибов через несколько дней.

Сообщается, что через несколько недель в том же зоопарке был забит камнями еще один кенгуру.

После случившегося администрация зоопарка пересмотрит меры безопасности. Она намерена оборудовать территорию камерами высокой четкости.

Ранее в зоопарке Калининграда бродячие собаки загрызли пять кенгуру.