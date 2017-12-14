«Терминаторы» смогут уходить от ракет противника

Весь парк военно-транспортных Ми-8АМТШ-В «Терминатор» до конца года оснастят бортовыми комплексами обороны «Витебск», сообщил источник в авиационной отрасли.

Источник «Интерфакса» уточнил, что работы по установке комплексов планируется завершить осенью этого года.

БКО «Витебск» предназначен для защиты, прежде всего, от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения: система позволяет отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров от самолета и «увести» ракету от цели.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для уничтожения наземных, подвижных и неподвижных целей, бронетехники, вертолетов, живой силы условного противника, десантирования личного состава и грузов военного назначения, а также проведения поисково-спасательных операций. Их производит «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ).