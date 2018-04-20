Ликвидирована полярная ячейка «Свидетелей Иеговы»

В Мурманской области силовики пресекли деятельность «полярной» ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы*».

Как сообщает СК России, по делу об организации запрещенного религиозного объединения задержаны двое жителей города Полярный.

У них изъяли документы и литературу религиозной организации.

Напомним ,в августе 2017 года Минюст России включил «Свидетелей Иеговы*» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. До этого Верховный суд оставил в силе запрет «Свидетелей Иеговы» в России. В апреле 2017 года он же признал организацию экстремистской.