Поклонская рассказала об исполнившейся мечте

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НОВОСТЬ ЧАСА:Су-57 впервые пролетят над Красной площадью
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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России
Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот
Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США
Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН
Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая
В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаютсяПодробности...
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Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
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