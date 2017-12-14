Поклонская рассказала об исполнившейся мечте

Наталья Поклонская сообщила, что исполнилась ее мечта побывать в Каманском монастыре в Абхазии.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала подписчикам в Facebook, что исполнилась ее давняя мечта побывать в Каманском монастыре и у источника Святого Василиска в Абхазии.

«Монастырь готов оказать содействие в организации выставки уникальных фотографий российской императорской фамилии, которую собираемся совместно организовать в Ливадийском дворце», – сообщила Поклонская.

Кроме того, с президентом Республики Абхазия она обсудила развитие гуманитарных и культурных связей.

Ранее Поклонская в блицинтервью RT рассказала о главной цели в жизни.