Поклонская назвала главную цель в жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в блицинтервью RT рассказала о главной цели в жизни.

По словам депутата она стремится «принести счастье, добро и пользу» своей стране, передает РИА «Новости».

«Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», – уточнила Поклонская.

Она отметила, что поводом для гордости в 2017 году для нее стала возможность помочь многим людям.

Напомним, ранее российский императорский дом опечалило духовное и умственное состояние Поклонской.