Кириенко и Пушилин оценили ход восстановления объектов культуры в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Также Кириенко и Пушилин посетили Дом культуры в селе Бирюки, который получил вторую жизнь, а жители – место для досуговых мероприятий.

«Никого не может оставить равнодушным история донецкого Центра славянской культуры, в него несколько раз попадали снаряды ВФУ. Часть помещений уже приведена в порядок, но еще предстоят ремонтные работы. Планируется здесь создать и музей – во время оккупации Донбасса немецкие фашисты в здании тогда еще Дворца культуры им. Ленина и на прилегающей территории устроили концлагерь – в нем погибли 25 тыс. человек. Эти трагические страницы истории должны помнить последующие поколения», – написал Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все десять лет в ДНР проявляется огромная тяга людей к культуре. Очень важно, чтобы ближайшие дворцы культуры, центры детского творчества были доступны взрослым и детям, отвечали современным требованиям, подчеркнул Пушилин.

В прошлом году за счет пожертвований от Президентского фонда культурных инициатив оснащены 237 учреждений, проведены текущие ремонты на 47 объектах. В этом году 65 учреждений принимают участие во втором этапе Программы пожертвований, в том числе в 32 планируется провести ремонты, а 63 учреждения будут оснащены.

Также Кириенко и Пушилин побывали в Макеевском лицее №2, который в марте 2022 года попал под удар ВСУ. Но уже к началу учебного года все последствия были устранены регионом-шефом Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Директор Юлия Юрьева рассказала об оснащении пищевого блока, специализированных кабинетов.

«Как раз когда мы посещали школу, шли работы по созданию спортивной площадки. Лицей после преобразований стал красивым современным образовательным учреждением, где комфортно и детям, и преподавателям», – указал глава ДНР.

В прошлом году ремонтно-восстановительные работы велись с участием региона-шефа и ППК «Единый заказчик» в 170 школах. В этом году запланированы в 70. Все больше зданий школ Республики соответствуют высоким российским стандартам, добавил Пушилин.

Помимо этого, Кириенко и Пушилин встретились с активистами «Народного фронта», которые уже 52 раза побывали в Авдеевке с гуманитарной миссией.

«С большой теплотой они рассказали нам немало интересных историй из освобожденного города. Несмотря на опасность – а ребята не раз попадали под обстрел, и вражеские беспилотники еще пытаются кружить над Авдеевкой, – волонтеры спешат к ее жителям на помощь», – заключил Пушилин.