Работающий на Украине российский дипломат попал в базу «Миротворца»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных атташе генерального консульства России на Украине Дмитрия Бондарца.

Бондарец внесен в базу данных за «организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска «Гоптовка» группой лиц (экипаж судна «Норд») и в аэропорту «Жуляны», участие в антиукраинских информационных мероприятиях», передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг с Украины в Белоруссию сумели выехать два члена экипажа российского судна «Норд». Еще семь членов экипажа не смогли покинуть территорию страны – у них отобрали выданные в генконсульстве России паспорта. Моряки прибыли в Крым.

Между тем, в российском посольстве в Киеве сообщили ТАСС, что продолжают оказывать содействие остающимся на Украине членам экипажа российского судна «Норд» для их скорейшего возвращения домой.

В диппредставительстве не стали комментировать появление в базе сайта «Миротворец» личных данных руководства консульства России в Харькове. В посольстве лишь отметили, что «дипломатического и консульского иммунитета их сотрудников никто не лишал».

В то же время пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что моряки судна «Норд», покинувшие украинское государство, могут получить административный штраф за «незаконную попытку пересечения границы страны». Слободян добавил, что суд пройдет в Киеве, однако дата заседания пока неизвестна.