Минтранс назвал сроки начала движения грузовиков по Крымскому мосту

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту с материковой части России планируется открыть ориентировочно в октябре 2018 года, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года - ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона», – передает РИА «Новости» слова Соколова.

Он подчеркнул, что мост сдается досрочно, в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы.



«Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов. При этом безопасность моста будет гарантировано обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и нашими коллегами из специальных структур», – сказал Соколов.

Напомним, ранее в пятнцу сообщалось, что госзаказчик, ФКУ «Упрдор «Тамань», требует 22,5 млн рублей с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд рублей, из-за чего сроки запуска движения грузовиков по Крымскому мосту могут затянуться.