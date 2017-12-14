Грузовики не могут начать движение по Крымскому мосту из-за спора

Госзаказчик, ФКУ «Упрдор «Тамань», требует 22,5 млн рублей с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд рублей, из-за чего сроки запуска движения грузовиков по Крымскому мосту могут затянуться, пишут СМИ.

Как следует из данных сайта госзакупок, госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста «Тамань» требует с УВО 22,5 млн рублей за «систематические нарушения» обязательств по контракту по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части сооружения.

Для организации транспортной безопасности возле моста должны быть охраняемые территории с системами досмотра, наблюдения, сбора и обработки информации, а также пожарной безопасности.

Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще даже не одобрен, что приведет к сдвигу сроков начала движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что начало движения по Крымскому мосту даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

В четверг, 19 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.