Холманских назвал неочевидные резервы для предприятий ОПК

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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

Возможности ВМФ РФ несравнимы с силами ВМС США, но русский флот до сих пор несет для американцев смертельную опасность Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Американский авианосец «Гарри Трумэн» приближается к Средиземному морю, а вместе с ним еще полтора десятка грозных боевых кораблей. Иначе говоря, США получают новый, еще более мощный инструмент для нанесения ударов по Сирии. Что могли бы – хотя бы теоретически – противопоставить этому Россия и ее военно-морской флот? Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Меркель едет в Вашингтон защищать интересы России

Хотя личные отношения у них не сложились, у Меркель остались рычаги влияния на ТрампаФото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
«Крупнейшим компаниям, которые платят большие налоги в ФРГ, теперь грозит большой ущерб за то, что они работают с россиянами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он рассказал о попытках руководства ФРГ вывести свой бизнес из-под угрозы американских санкций – и о том, удастся ли Меркель договориться с Трампом. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
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Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Холманских назвал неочевидные резервы для предприятий ОПК

          20 апреля 2018, 09:24

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Резервами для диверсификации производства предприятий ОПК являются Арктика и обслуживание муниципальных нужд, заявил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

          «Мы много говорим об освоении новых рынков, о трудности выхода на международные площадки. При этом зачастую недооцениваются наши внутренние резервы. Одним из них, на наш взгляд, является Арктика. Развитие арктических территорий создает обширный рынок высокотехнологичной продукции. Здесь оборонным предприятиям, как говорится, и карты в руки», передает РИА «Новости» слова Холманских.

          Он отметил, что основным инвестором в Арктике является государство и крупные сырьевые компании.

          «Думаю, будет правильным и реальным централизованно определять потребности в той или иной продукции на перспективу от трех до пяти лет. Это позволит предприятиям формировать производственные программы, планировать и вести НИОКРы в расчете на арктической рынок сбыта», –сказал полпред.

          По словам Холманских, еще одно перспективное направление диверсификации – обслуживание муниципальных нужд.

          «В качестве примера приведу город Нижний Тагил. Его администрация заключила с Уральским оптико-механическим заводом контракт жизненного цикла по объектам освещения. Срок его действия – 28 лет. Контракт касается проектирования, строительства и последующего технологического обслуживания в этой сфере городского хозяйства. В итоге Нижний Тагил получил надежного долгосрочного партнера, а предприятию гарантирован многолетний рынок сбыта», – сказал Холманских.

          Напомним, ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.


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