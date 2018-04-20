Холманских назвал неочевидные резервы для предприятий ОПК

Резервами для диверсификации производства предприятий ОПК являются Арктика и обслуживание муниципальных нужд, заявил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

«Мы много говорим об освоении новых рынков, о трудности выхода на международные площадки. При этом зачастую недооцениваются наши внутренние резервы. Одним из них, на наш взгляд, является Арктика. Развитие арктических территорий создает обширный рынок высокотехнологичной продукции. Здесь оборонным предприятиям, как говорится, и карты в руки», – передает РИА «Новости» слова Холманских.

Он отметил, что основным инвестором в Арктике является государство и крупные сырьевые компании.

«Думаю, будет правильным и реальным централизованно определять потребности в той или иной продукции на перспективу от трех до пяти лет. Это позволит предприятиям формировать производственные программы, планировать и вести НИОКРы в расчете на арктической рынок сбыта», –сказал полпред.



По словам Холманских, еще одно перспективное направление диверсификации – обслуживание муниципальных нужд.



«В качестве примера приведу город Нижний Тагил. Его администрация заключила с Уральским оптико-механическим заводом контракт жизненного цикла по объектам освещения. Срок его действия – 28 лет. Контракт касается проектирования, строительства и последующего технологического обслуживания в этой сфере городского хозяйства. В итоге Нижний Тагил получил надежного долгосрочного партнера, а предприятию гарантирован многолетний рынок сбыта», – сказал Холманских.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.