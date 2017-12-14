Уругвай указал США на неуместность призыва выслать российских дипломатов

Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа назвал «неуместным» призыв Вашингтона выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Я очень негативно воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба, и что ее не следовало озвучивать», – заявил министр, передает RT со ссылкой на El Pais.

Он подчеркнул, что Уругвай – независимая страна, которая самостоятельно определяет свои отношения с остальным миром.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими государствами.