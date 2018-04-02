Последний выращенный по программе возрождения вида балобан погиб в Китае

Самка сокола-балобана по кличке Учсын, которая была единственной из птенцов, выращенных дикими сородичами по программе возрождения вида, погибла в Китае на линии электропередачи, сообщили в российском отделения Всемирного фонда природы (WWF России).

«Сокол внезапно перестал летать 1 марта 2018 года, передатчик фиксировал передвижения птицы на расстояние нескольких десятков метров, а 6 марта сигнал перестал поступать», – цитирует ТАСС эксперта WWF России, руководителя проекта по возрождению сокола-балобана Игоря Карякина.

Эксперт отметил, что китайские коллеги из университета Урумчи во главе с профессором Ма Мингом выехали на место последней локации Учсын и 16 марта нашли тело самки балобана рядом с высоковольтными линиями электропередачи.

Специалисты полагают, что птица получила серьезные травмы лапы и крыла, попав в сети ЛЭП, а спустя неделю умерла от голода.

По данным WWF, для формирования устойчивой гнездовой группировки птиц в регионе, необходимо в течение пяти лет ежегодно выпускать в дикую природу 50-100 особей. В 2018 году WWF и Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников продолжат проект по возрождению балобанов, но, скорее всего, выберут для него другие регионы Южной Сибири.

Проект по возрождению в России почти утраченной популяции сокола-балобана стартовал в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай летом 2017 года. В одно гнездо дикого балобана были подсажены три птенца из питомника. Они получили имена Учат, Учар и Учсын (по алтайски – «Летит», «Будет летать» и «Пусть летает» соответственно). Выжить сумела только самка Учсын. Закрепленные на ней GPS/GSM-трекеры позволяли ученым следить за перемещениями птицы вплоть до остановки в горах Синьцзяна на северо-западе Китая.

Балобан – крупный сокол, один из наиболее уязвимых пернатых хищников Северной Евразии. Внесен в Красную книгу России, в категорию угрожаемых видов в Красном списке Международного союза охраны природы. За последние 20 лет в России численность балобана сократилась в два раза из-за незаконного отлова для соколиной охоты, а также гибели на ЛЭП и от вырубки лесов.