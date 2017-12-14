Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

Генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки пришла в Госдуму и не увидела депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

«Хожу по Госдуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки», – заявила в Twitter генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в 0.35.

Хожу по ГосДуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки) — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 2 апреля 2018 г.

В комментариях подписчики отшутились, что у депутата неприкосновенность и что Канделаки может подождать Слуцкого у кабинета.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что женщины, которые обвиняют Слуцкого в приставаниях, имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом.

В середине марта думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК. Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Эхо Москвы» и несколько других СМИ.

О домогательствах со стороны Слуцкого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.