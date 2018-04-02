Китай объяснил введение пошлин на товары из США

Повышение Китаем пошлин на некоторые американские товары является законным ответом Пекина на нарушение Вашингтоном правил Всемирной торговой организации, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В то же время власти Китая призвали США отменить нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло, передает ТАСС.

В заявлении ведомства подчеркивается, что введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий является «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли».

В министерстве подчеркнули, что Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, для них сотрудничество является единственно верным выбором.

Накануне Китай объявил об ответных мерах на решение Соединенных Штатов обложить пошлинами сталь и алюминий из КНР.