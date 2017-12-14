Ученые придумали, как сделать кровь человека ядовитой для комаров

Международная группа медиков из Кении, Соединенных Штатов и Великобритании нашла способ сделать кровь человека ядовитой для комаров.

В ходе исследования было установлено, что к гибели комаров приводит употребление людьми ивермектина – препарата от вшей и чесотки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tech Times.

По словам ученых, даже при небольшой дозировке кровь человека остается ядовитой для паразитов на протяжении 28 дней.

В исследовании приняли участие 140 зараженных малярией кенийцев. В ходе испытаний препарата 97% комаров, покусавших пациентов, умерли в течение двух недель.

Ученые признают, что у препарата есть некоторые побочные эффекты.

Напомним, в конце прошлого года Роспотребнадзор предупредил россиян о заразных комарах на Канарах. Ранее в ведомстве объявили о начале борьбы с опасными комарами.