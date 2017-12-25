Россиян предупредили о заразных комарах на Канарах

Роспотребнадзор со ссылкой на региональные органы здравоохранения острова Фуэртевентура (Канарский архипелаг, Испания) предупредил российских туристов о комарах-переносчиках геморрагических лихорадок.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что пойманные на острове комары рода Aedes могут являться переносчиками геморрагических лихорадок Денге, Зика и желтой лихорадки, передает «Интерфакс».

Уточняется, что небольшая колония таких комаров была отловлена в специальные ловушки в частном доме в Пуэрто дель Розарио – столице острова.

Сейчас специалисты изучают природные условия, при которых комары этого рода могут благоприятно размножаться, а также ищут надежные методы борьбы с ними.

Ранее россиянам рекомендовали учитывать данные о вспышке кампилобактериоза при поездках в США.