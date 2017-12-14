Раскрыто местонахождение удерживаемых на Украине моряков с судна «Норд»

Адвокат российских моряков, похищенных украинскими пограничниками, Дмитрий Щербина раскрыл местонахождение семерых членов экипажа крымского сейнера «Норд», которым власти Украины отказали в выезде из страны.

По словам адвоката россиян, семеро членов экипажа сейнера «Норд», которым украинская сторона отказала в выезде из страны, находятся в Киеве, в посольстве России, передает ТАСС.

Напомним, в четверг госпогранслужба Украины признала, что два российских моряка с сейнера «Норд» сумели сбежать, покинув территорию страны, остальные члены экипажа были задержаны. Позднее адвокат сбежавших моряков рассказал о том, где они находятся.

Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков.

На прошлой неделе капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна на Украине взяли в заложники.