«Умные» ракеты западной коалиции привезли в Россию

В Россию доставлены две неразорвавшиеся в Сирии крылатые ракеты западной коалиции, а также другие высокоточные боеприпасы, сообщил военный источник, добавив, что российские специалисты их уже изучают.

«Полученная информация будет использована для совершенствования наших средств борьбы с высокоточным оружием», – сказал источник «Интерфакса».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала, что Россия заполучила в Сирии трофейные образцы американского оружия. После удара США 14 апреля сирийские военные отправили две «умные» ракеты Дональда Трампа в Россию. Ракеты были отправлены в Россию самолетом 18 апреля.