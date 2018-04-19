Членам запрещенных украинских организаций собрались запретить въезд в Россию

Членам запрещенных в России украинских националистических организаций необходимо запретить въезд на российскую территорию, говорится в резолюции, принятой на московской конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».

В заявлении, в частности, упоминаются организации «Правый сектор*», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА – УНСО*), «Украинская повстанческая армия*» (УПА*), «Тризуб им. Степана Бандеры*», «Братство», передает РИА «Новости».

На конференции призвали осуществлять уголовное или административное преследование лиц, входящих в эти организации и совершавших преступления, связанные с реабилитацией нацизма, публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики.

В октябре прошлого года российские следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины, причастного к деятельности экстремистской организации «Правый сектор».