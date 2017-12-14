Симоньян стало стыдно после приезда скорой помощи

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как вызвала бесплатную скорую помощь для больного сына, и ей стало стыдно перед врачами за богатую обстановку своего загородного дома.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своей странице в Facebook о том, что из-за болезни ребенка она вызвала врачей, но частная скорая помощь ехала долго, поэтому пришлось обращаться в государственную организацию.

«В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей – всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных – вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка», – заявила Симоньян.

Она отметила, что заплатила врачам, но «всем нам неловко от этого», после чего переживала до утра.

«Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже», – подытожила журналист.