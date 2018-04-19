Неверов возглавил совет руководителей фракций «Единой России»

Председателем Совета руководителей фракций «Единой России» избран глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

«Президиум единогласно поддержал его кандидатуру, поэтому просим ее также поддержать», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

Неверов при этом напомнил, что совет возобновил свою работу «не только на региональном уровне, как это было изначально, но и на муниципальном уровне» – в состав совета вошли руководители фракций региональных парламентов, а также руководители фракций представительных органов муниципальных образований административных центров.

«Прошу подумать о создании комиссии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, и если такое предложение будет поддержано, поручить ее возглавить Исаеву Андрею Константиновичу (первому замруководителя фракции единороссов в Госдуме)», – сказал Неверов.

Совет руководителей фракций создан для согласованной работы фракций «Единой России» в Государственной думе и законодательных (представительных) органах госвласти российских регионов по реализации государственной политики в сфере социально-экономического и политического развития России, их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, говорится на сайте думской фракции единороссов.