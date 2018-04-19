СК возбудил дело по факту обстрела ДФС

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во вторник днем украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне рабочей смены Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранены пять человек.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «применение запрещенных средств и методов ведения войны», – говорится в заявлении Петренко на официальном сайте СК.



Напомним, в среду днем директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый заявил, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой около 400 тыс. человек, будет остановлена из-за обстрелов, начинается процесс ее консервации.