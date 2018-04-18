Началась консервация Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой около 400 тыс. человек, будет остановлена из-за обстрелов, сейчас начинается процесс ее консервации, сообщил директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Везем персонал, который будет заниматься (консервацией), уже команду получили работники, которые находятся там, минимальный объем работ выполнят. Сейчас работники приедут, выполнят основной объем работы, и всех людей вывезем. Фильтровальная будет остановлена», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, работники отказываются работать без гарантий безопасности. Они выдвинули условие, что их должны сопровождать сотрудники ОБСЕ, которые в том числе должны находиться на ДФС, вывозить рабочих. Кроме того, сотрудники ОБСЕ, как того требуют работники станции, должны сопровождать и материалы, необходимые для работы – хлорка, вспомогательные материалы.

«Если этого не будет, работать никто не будет», – добавил Мокрый.

Глава ДНР Александр Захарченко связал обстрел ДФС с возможным наступлением украинских силовиков в Донбассе.

«Это первый признак того, что Украина готовится к наступательным действиям», – сказал Захарченко.

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в свою очередь призвал международные организации принять меры для прекращения обстрелов в районе станции.

«Мы призываем международные организации не дожидаться обезвоживания Авдеевки, а принять немедленные меры к прекращению огня в районе ДФС», – сказал Басурин.

Он также потребовал от украинских властей предоставления гарантий безопасности работникам ДФС и наказания виновных в обстреле.

Накануне днем украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне рабочей смены Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранены пять человек.