Путин подписал закон об «американском наказании»

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит в УПК новую статью, касающуюся меры пресечения – «Запрет определенных действий».

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Уголовно-процессуальный кодекс, в ту его часть, которая касается мер пресечения, вносится новая статья «Запрет определенных действий».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом законе, в частности, указывала, какие именно действия и на какой срок могут запретить подозреваемому или обвиняемому по решению суда.

Такие запреты очень напоминают те, что действуют в США.